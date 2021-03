Polícia SR v Nitre a Trenčíne rieši dodržiavanie pravidiel rozdielne

Polícia Nitra a policia Trenčín sú súčasťou Policajného zboru SR. Napriek tomu obidve zložky riešia dodržiavanie antikovidových pravidiel rozdielne.

Polícia v Nitre počas februárových mrazov sledovala a pokutovala korčuliarov na Párovskych lúkach pri Nitre. Počet nahlásených korčuliarov bolo asi 200.

Polícia Trenčín, napriek dvom prijatým oznamom na linku 158, ktoré sú zaznamenané na záznamoch tiesňovej linky, že v katastri obce Krivosúd-Bodovka, okres Trenčin sa zhromažďuje na parkovisku a ľadovej ploche jazierok viac ako 350 osob nevykonala žiadnu kontrolu. Počet osob bol bol viac ako 350 ( do tohto čísla som mal trpezlivosť rátať ). Doležitý je aj fakt, že na parkovisku sa nachádzali autá zo siedmych okresom a dokonca aj z ČR.

Bola to typická zimná idylka. Deti sa jašili na ľade a rodičia postávali v hlúčkoch a v mnohých prípadoch sa sa častovali teplými čajmi a inými nápojmi, tak ako je na Slovensku zvykom. Rodičia mali od detí na chvíľu pokoj a len baj očkom sledovali svoje ratolesti, aby sa nezatúlali k vetracím dieram v ľade pre ryby.

Deti , ktoré mesiace nenavštevujú školu a každým mesiacom strácajú školské a pracovné návyky, boli štastné. Konečne sa mohli stretnúť s kamarátmi a jednoducho si deň uživali.

Boli to tie isté deti, ktoré pre covid nemožu chodiť do školy, lebo by sa mohli nakaziť.

Pre tých, ktorí majú problémy s vyextrahovaním podstaty článku rovno uvádzam, že to čo som opísal nezazlievam rodičom a ich dětom, ktoré sú držané v domácej izolácii. Zaráža ma rozdielny postup policajného zboru v dvoch slovenských mestách. Sú vzdialené iba cca 90 km vzdušnou čiarou ale postup je diametrálne odlišný .

Ak by sa aj PZ SR v Trenčíne bránil, že vykonali “niečo” , tak to niečo, nedosiahlo žiadnu efektivitu.

Počet osobsa nezmenil, deti boli v hlúčkoch a áut neubudlo .

Tieto klziská sú tradične miesto pre korčulovanie v našom kraji. Chodia tam trenčania a novomešťania a z okolitých dedin. Pretože naša oblasť je malá tak sa dookoľa poznáme. Doteraz máme informáciu že v tesnej návaznosti na návštevu prírodnych klzísk 3 rodiny kompletne ochoreli. Ak mátenejaké informácie napíšte.

Štát na čele so psychopatom čo vymyslel antigénové šialenstvo a beznázorovym ministrom zdravotníctva, zatvára malé obchody a na druhej strane dovoli zhlukovať sa ľuďom a ich deťom a ich bezpečnostná zložka sa sa tvári ľahostajne.

V podstate by som mohol byť lahostajny k danej veci aj ja. Som lekár aj so všetkými členmi rodiny a sme všetci zaočkovaní. Skutočnosti, čo sa dejú na Slovensku, nemožu nechať ľahostajným nikoho.