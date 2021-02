COVIDový biznis, “úspechy” vlády a výroky našich politikov

Po ročnom boji s covidovou pandémiou sa v tlači denne dozvedáme o “úspešnych” opatreniach našej vlády a o skvostných výrokoch našich ministrov. Napriek týmto “skvostom” sa nič nedeje.

Ukazujeme Európe, čo dokážeme tolerovať. Žiaľ Bohu nesvedčí to o našej múdrosti, ak sme dovolili vládnuť politickým figúram, ktoré zahŕňajú v polickom spektre od komunistických pohrobkov, eštébakov,mafiánov zlodejov až po súčasné výkvety našej vlády.

Náš slávy bažiaci premier s hraničným psychiatrickým profilom,dokázal po ročnom boji s Covidom doviesť Slovensko na popredné miesta v nepriaznivej covidovej štatistike. Celoplošným testovaním si síce zaručil asi 23 sekundovú sekvenciu v niektorých zahraničných televíziach a diskusiách ,ale hneď po nich nasledovala 10 minutová debata odborníkov o tom ,ako tento krok je neužitočný.

Premierové výroky vo Francúzku, tiež nespravili o Slovensku inteligentný obraz. Mňa osobne zarazila jedna veta, kedy Francúzsko vyzdvihol ako záruku demokracie pre Slovensko. To zázračné Francúzsko,ak bude potrebovať, nás obetuje tak ľahko, ako to spravilo v Mníchove 1938.

V jednom je premier ale dobrý ! Vymyslel testovanie a k tomu pridal ako bonus pravidlá ako testy používať donekonečna. Zopár firmám v jeho okolí to dáva slušné pracovné miesta a obrovské zisky!

Ďaľším záslužným krokom Matoviča boli MOM. Vo februári ich bolo len 354 a dnes ich je 762 ! Dávam do pozornosti : platby za MOM, budete prekvapení, ako sa míňaju peniaze poplatníkov.

Matovič objavil v sebe silu veľkého vodcu a cíti sa tak silný, že na odborné rozhodnutia nepotrebuje nikoho. Ale stačí, ak sa pozriete na ministra Krajčiho a pochopíte, že ten mu v tom nepomože!

Tento nešťastník, aby v politike a na tlačovkách mal niečo povedať, pozýva zahraničných lekárov na výpomoc. Dnes oznámili že príde desiatka zdravotníkov z Rumunska. Našťastie z Rumunska, lebo aj keď tonie sú Slovania, poznajú zvyk vítania chlebom a soľou a tak Krajči bude mať zase jeden krátky šot do TV.

Zdá sa, že ani minister Krajňák nezaháľa a usilovne pracuje a jeho posledný vstup na sociálne siete o otvorení kostolov a ako pomohla spoločná motlitba pri morovej epidémie inteligentnému človeku dá predstavu, kto za týto výrokom stojí.

Spoločnosť rok bojuje proti covidu a po roku konštatujeme, že všetky štáty na okolo, kde spočiatku bola horšia situácia ako na Slovensku, sú na tom lepšie a my sa horšíme.



Páni politici! Nikomu Vám nenapadla otázka : Nerobíme niečo zle ?

Kde sú odborné a vedecké závery z drahých celoplošných testovani ? Má zmysel v tomto trende pokračovať? Osobne si myslím, že tieto otázky musia napadnúť aj zdravotnícky nevzdelaného človeka, ale biznis je biznis....

Vo svete sú dostupné účinné anikovidové vakcíny.Vačšina populácie je neočkovaná a so strachom očakáva, kedy sa dostane na radu. EÚ nedodala vakcíny v dostatočnom počte a iné nemožeme alebo nechceme kúpiť, aj keď boli vyrobené pre ľudí. Vraj nemajú povolenie Európskej liekovej agentúry. Skrátene povedané nemajú certifikát. Teraz na všetko treba certifikát z EÚ a vďaka týmto opatreniam, ktoré možno v začiatku boli dobre myslené, teraz musíme pri akejkoľvek pracovnej činnosti živiť armádu parazitov a darmožráčov, ktorí certifikát EÚ vyrobiť na počkanie.... stačí iba zaplatiť.

A do tejto situácie sa vyjadril náš minister zahraničných veci Korčok, že nesúhlasí s dovozov vakcíny Sputnik, lebo nemá certifikát Európskej liekovej agentúry.

Pán minister je určite zaočkovaný, aj keď nepatrí k rizikovej skupine pracovníkov a povolaní.

Ak by zaočkovaný nebol,aj Sputnik by mu bol dobrý. Ak by pán minister nepovedal nič,spravil by lepšie. Ale čo sa dá čakať od európskeho a NATO posluhovača, ktorý spolupracoval skoro so všetkými vládami.

Je k smiechu,ak si k funkcii štátneho tajomníka počas vládnutia smeru dopíše do životopisu, že do politiky Smeru sa nezapájal. Ja osobne si vážim viac zarytého a presvedčeného smeráka ako pána, čo na vysokej politickej funkcii , do životopisu napíše, že sa do politiky nezapájal. Takýchto ľudí osobne prezývam bubeníci. Donesú im noty a oni bubnujú.

Takže:

1. Neúčelne testujeme a vytvárame situácie , kde sa zhlukujú ľudia

2. Vakcinácia je nedostatočná, lebo vakcíny boli dodané v malých množstvách a tie čo by sme mohli mať nemajú certifikát

3. Zodpovední zbytočne strácajú čas nezmyselnými debatami o type vakcíny

4. Štátna moc nedostatočne kontroluje opatrenia

5. Štát svojimi opatreniami favorizuje veľké reťazce a malé obchody zatvára

6. Štát svojimi reštrikčnými opatrenia nepriamo podporuje činnosti a aktivity, z ktorých nebudú nikdy odvedené dane

7. Štát systematicky cicia a trávi svoju dojnú kravu, ktoru navyše ani riadne nekrmí.....

Viete, čo bude nasledovať ?