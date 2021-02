Čo musíme spraviť, aby naši novinári podávali správy reálne a pravdivo?

Drvivá vačšina našich “študovaných novinárov” nepodáva spravodajstvo pravdivo a reálne. Svojou prácou ukazujú svoju tuposť, obmedzenosť a politickú angažovanosť.

Hlboko sa ospravedlňujem novinárom, ktori do tejto skupiny nepatria. Musel som sa tým ozajstným novinárom ospravedlniť, pretože som začal tvrdo a možno aj hrubo. Donútil ma k tomu fakt, že dnes na záver televíznych novín vstup ukončili otázkou na Dr. Visolajského ohľadom COVID problematiky.

Dr. Visolajský je predseda lekárskeho odborového združenia. Pracuje ako pediater. Je členom krízového štábu.

Ale pri všetkej úcte, nie je kvalifikovaný odborník z oblasti virológié infektológie a epidemiológie. Može byť dobrým lekárom alebo dobrým odborárom, ale určite nie odborník, ktorý by mal komentovat COVID problematiku. To naozaj nemáme nikoho, kto by o danej problematike vedel informovat na vedeckej báze? Nemáme odborníkov?

Nie je to ani chyba dr. Visolajského, že sa ho novinári pýtajú na tieto veci. Len sa čudujem, či novinári nevedia vyextrahovať a vydedukovať,kto má na danú problematiku odpovedať? Alebo je to ich pohodlnosť?

Viem, že v našej krajine nám vládne skupina politikov s pochybnou minulosťou a pri niektorých musím napísať aj s pochybným psychiatrickým profilom.

Otázka je len dokedy to budeme znášať , že nám raz vládnu zlodeji a raz hlupáci a žiaľBohu novinári sú ich odrazom.