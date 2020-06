Pozdrav pápeža Františka ministrovi Krajčimu !

V nedeľu som videl v priamom prenose v Taliansku omšu s pápežom Františkom. Pripadal mi veľmi smutný, unavený a ustarostený.

V posolstve omše dvakrát vyslovil želanie, že sa máme starať o chorých a neuprednosťovať ekonomické záujmy pred chorými ľuďmi. Toto želanie vyslovil dvakrát. Vedel prečo, lebo pri druhom počutí som sa zamyslel a začal som uvažovať, akých chorých, pápež myslel.

Poviete si, chorí sú vždy len chorí a idete ďalej . Nie priatelia, to čo platilo kedysi, neplatí dnes. Dnes máme viacero skupín chorých a ja ako lekár bohužiaľ neviem ktorú skupinu myslel.

Neviem či myslel skupinu chorých, ktorá je nakazená koronavírusom, alebo myslel skupinu chorých, ktorá so svojim nádorovým ochorením čaká v rade pred onkologickým ústavom, aby prešla anti kovidovým filtrom a aby konečne si mohla sadnúť v čakárni, ak sa uvoľní presne limitované miesto.

Alebo myslel hádam chorých – čakajúcich na svoj zákrok, ktorý bol pre pandémiu odložený, alebo chorých so známkami zlyhávania srdca, ktorému bola odmietnutá hospitalizácia a bol prijatý do nemocnice až v ohrození života ?

Prípadov by sme mohli vymenovať veľa. Po celom Slovensku .......

Covid je špeciálna infekcia, pretože prítomnosť tejto infekcie dáva jasnú zámienku ľuďom, ktorým sa nechce pracovať a tak Covid slúži ako ospravedlnenie, prečo sme to nespravili.

Určite ma niekto z čitatelov napadne, za poslednú vetu, že Covid slúži ako zámienka pre tých , ktorým sa nechce pracovať, preto ju chcem doplniť.

Covid môže slúžiť ako zámienka aj pre tých čo nemajú logické myslenie ( jednoduchšie hlupáci ). Totiž veľa vecí, by sa dalo spraviť, ak by sme počas pandémie pristupovali k problémom so zdravým sedliackym rozumom. Ale ten už na Slovensku nemáme .....

Neviem čo by sa stalo, ak by sa vymenili úlohy medzi tými čo vírus využívajú na ospravedlnenie svojho konania a tými čo čakajú na svoju operáciu s diagnostikovaným zhubným nádorom?

Každý , kto chce napísať nejaký „ múdry“ diskusný príspevok sa zamyslite nad týmto faktom.

Neopisujem konkrétne prípady ale sú známe tisíce prípadov, kedy pacienti s diagnostikovaným zhubným nádorom čakali na svoj zákrok 2 aj 3 mesiace......

Známe sú aj prípady odložených kontrol, plánovaných zákrokov, zhoršenie stavu pacientov s chronickými ochoreniam atď...

Hádam myslel pápež František túto skupinu chorých ?

Na záver však jedna dobrá správa. Pápež František poslal na konci omše jasný pozdrav nášmu ministrovi Krajčimu a vyslovil nádej, aby nášho ministra Krajčiho osvietil zdravý rozum. Pápež sa zároveň ospravedlnil za pána Ježiša Krista, že okrem svetla, ktoré vstúpilo do ministra Krajčiho, zabudli mu poslať zdravý rozum. Prisľúbil, že v ďaľších modlitbách bude prosiť o nápravu.