Medicínsky hazard na zdravotne postihnutých deťoch a ich rodinách

Kult koronavírusu pokračuje ! Z nariadenia štátneho hygienika sú už dva mesiace zavreté domovy sociálnych služieb poskytujúce služby našim postihnutým deťom.

Tak, ako sa počas kultu corona vírusu zabúda na chronicky chorých, tak ako sa neliečia včas zhubné nádorové ochorenia, tak sa zabudlo aj na deti a ich rodičov, ktoré sú odkázané na domovy sociálnej starostlivosti.

Zabudlo sa na nich tak, že štát problémy zdravotne postihnutých detí a ich rodín vôbec nespomína. Horšie sa správali iba nacisti, ktoré tieto deti predurčovali do koncentračných táborov a plynových komôr.

Meriame vyspelosť a úroveň krajiny podľa ekonomických ukazovateľov, podľa počtu vyrobených automobilov, podľa počtu nakazených na COVID, ale akosi zabúdame, že úroveň národa a jej vlády sa meria aj tým, ako sa dokáže postarať o starých, chorých a zdravotne postihnutých.

Vlády Slovenskej republiky dokázali doteraz systematicky vykradnúť Slovensko, spolupracovať s mafiou , podporovať korupciu a terajšia vláda ešte začala obmedzovať ľudské práva viac, ako bolo v súvislosti s infekciou COVID nutné.

V súvislosti s otváraním centier sociálnych služieb krízový štát chce, aby sa uplatňovali nariadenia, ktoré pri postihnutých deťoch nie je možné realizovať. Tieto opatrenia sa ťažko realizujú už pri zdravých a dospelých ľuďoch a nie to pri postihnutých a často nespolupracujúcich deťoch.

Ak sa niektoré nariadenia skúšobne aplikovali na deťoch, ktoré sú na celoročnom pobyte viedlo to k agresivite detí a sebapoškodzovaniu.

Paradoxom je, že celoročný pobyt sa prevádzkuje a zamestnanci , ktorí ho zabezpečujú majú voľný pohyb na verejnosti, chodia nakupovať, navštevujú verejné miesta. V praxi to znamená, že vektor nákazy bude skôr smerovať od nich smerom do centra sociálnych služieb a na ich klientov a nie naopak. Nepíšem to preto, aby sme týchto zamestnancov obmedzovali, ale ako lekár nechápem, prečo deti, ktoré navštevujú denný alebo týždenný pobyt musia pri otvorení centra sociálnych služieb ísť do karantény.

Veď tieto deti sú v karanténe s rodičmi už viac ako 3 mesiace. A kto chráni svoje dieťa lepšie ako vlastný rodič ?

„Odborník“, ktorý doporučil takýto postup nevie pochopiť logické súvislosti. Kult korona vírusu spôsobil, že hocikto, kto má možnosť niečo povoliť má aj „povinnosť“ sa k danej problematike vyjadriť. A tak na Slovensku rástli a objavovali sa odborníci rýchlejšie ako nakazení COVIDom. Problém sa stál vážnym, keď sa títo pseudoodborníci začali vyjadrovať k problematike .

MIŠKO (jvidan)

Vyzývame vládu SR a jej krízový štáb, aby sa urýchlene vyriešila situácia s otvorením centier sociálnych služieb a pri pravidlách a spôsoboch ako to spraviť ,aby sa riadila zdravým rozumom. Postihnuté deti a ich rodičia totiž nemajú možnosť blokovať diaľnicu !