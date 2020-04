Karanténa Gabčíkovo – dôkazy o neodbornom vedení karantény,

ktoré vedie k rozsiahlym ekonomickým a sociálnym škodám osôb, ktoré dobrovoľne podstúpili štátnu karanténu.

Karanténa – izolovanie osôb sa prvý krát použilo počas morovej epidémie v XIV. Storočí, kedy na 40 dní izolovali lode vplávajúce do prístavu.

Ako prebieha štátna karanténa v 21. storočí ?

Na základe zozbieraných svedectiev osôb, ktoré dobrovoľne nastúpili do štátnej karantény ( rozumej ešte pred dátum 6.4.2020, odkedy je povinná ) sme zistili závažné odborné a organizačné nedostatky vedenia a správy štátnej karantény.

Štát zriadil štátnu karanténu ako miesto na izolovanie občanov, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu a prichádzali z rizikových oblasti a ktorú v čase,keď bola dobrovoľná, využívali občania, ktorí v domácnostiach nemohli z priestorových alebo iných dôvodov dodržať izoláciu od ostatných členov rodiny.

Treba si uvedomiť, že títo ľudia, ktorí nastúpili dobrovoľne do štátnej karanténe sú ľudia rešpektujúci pravidlá a zákony a sú uvedomelí občania nášho štátu.

Ako sa im odvďačil štát za túto uvedomelosť?

Ponechal ich na pospas v štátnom zariadení s vybavením na úrovni kasární a jedinú starosť, ktorú štát zabezpečil a bola na určitej štandartnej úrovni ,bol dovoz stravy a stráženie objektu. Pri karanténe dochádza pravidelne k situácii, že prísne pravidlá a porušovanie ľudských práv sú oddelené iba tenkou líniou. Vzhľadom k tomuto faktu, by mal štát spravovanie karantény riešiť citlivejšie a na odbornej medicínskej báze :

Dvojica remeselníkov pracujúca v Taliansku prichádza 1.4.2020 na štátnu hranicu a prihlási sa k faktu, že cestujú z Bergama a chceli by ísť do štátnej karantény, aby neohrozili svojich príbuzných. Auto museli nechať zamknuté na hraničnom parkovisku a museli počkať 6 hodín v špinavom stane na autobus odvážajúci ľudí do karantény. Po príchode do Gabčíkova boli vyzvaní aby vytvorili skupiny na základe toho ako cestovali.

Táto dvojica sa preto rozhodla bývať z logických dôvodov spolu na izbe. Podrobili sa testovaniu, ktoré bolo negatívne a malo sa ešte zopakovať.

Problém v karanténe nastal, keď na susednú izbu po 6 dňoch ubytovali ďalších troch ľudí, z ktorých dvaja tvorili dvojicu čo cestovala spolu a k nim pridali tretiu osobu. Testovanie tejto trojice dopadlo pozitívne a pretože predchádzajúca dvojica bývala na bunke s nimi automaticky sa im predĺžila karanténa o ďalších 14 dní.

Pre tých, čo sa trošku stratili zhrniem problém nasledovne. Štát Vás ubytuje, ste negatívny ale potrebuje využiť ubytovacie kapacity a ubytováva nových prichádzajúcich. Ak sú títo noví negatívny nič sa nedeje, ale ak nájdu s každým novým ubytovaním pozitívny prípad, vynuluje sa Vám Vaše počítadlo karantény a začínate od znova.

V karanténe v Gabčíkove sú zavretí občania z ktorých niektorí pre tieto dôvody sa nemôžu vrátiť domov a sú v karanténe 25-35 dní !

Celý problém treba chápať tak, že akceptujete predpisy a zákony nastúpite dobrovoľne do karantény a keď ste negatívny môžete pokračovať v karanténe doma.

Štát ale nezabezpečí správnu izoláciu osôb v karanténe, ktoré pochádzajú z rôznych oblastí nákaz a rôznych príchodov na Slovensko a týmto neodborným vedení sa vám predlžuje doba vašej karantény.

V Gabčíkove sa stalo, že niektorým nešťastlivcom sa karanténe predĺžila aj trikrát.

Ministerstvo vnútra so svojim hovorcom Petar Lazarovom uviedlo, že nie je možné z logistických obmedzení a kapacitných dôvodov umiestňovať jednotlivcov alebo ucelené skupiny spolu .Tým pádom, ako ste videli hore však dochádza k miešaniu skupín a problematike predlžovania karantény.

Rezort vnútra ďalej uviedol, že v Gabčíkove sa prenos z pozitívne testovanej osoby na negatívnu osobu nevyskytol. Aj toto vyhlásenie je len pre tlač a je čisté klamstvo , pretože doteraz tento fakt nikto neskúmal a nevyšetroval a keď prenos neexistuje, prečo štát predlžuje karanténu aj osobám, ktoré štát ubytoval na vedľajšej izbe.

Chcel by som vidieť ministra vnútra a jeho hovorcu, akoby sa cítili, ak by strávili čo len jednu noc na bunke, so spoločnými sociálnym zariadení a kde na vedľajšej izbe spia COVID pozitívny pacienti.

Okrem tohto základného nedostatku a neodborného vedenia karantény sa počas karantény vyskytli menšie, ale stále závažné problémy:

Dvojica remeselníkov musela nechať auto na hranici a museli ísť do Gabčíkova špeciálnym autobusom. Neskôr boli počas karantény vyzvaní aby si auto z hraničného parkoviska odtiahli !!! V zariadení je nedostatok toaletného papieru, dezinfekčných prostriedkov, prostriedkov na bežné upratovanie – osoby v karanténe si museli všetko zabezpečiť z vlastných zdrojov a na vlastné náklady. Štát vás zavrie do karantény a nezabezpečí pre svojich občanov ani základný pitný režim. Minerálka bola dostupná len prvý týždeň a potom dostali odpoveď že sú na Žitnom ostrove a majú piť vodu z vodovodu. Niektorí občania v karanténe trpia chronickými ochorenia – je známy a potvrdený prípad očného glaukómu, kde je nevyhnutná každodenná aplikácia očných kvapiek. Osoba s týmto ochorením požadovala zabezpečenie tohto lieku a po týždni nedostala žiadnu odpoveď. Kvapky napokon doniesli príbuzný zo vzdialenosti viac ako 200 km. V zariadení, napriek tomu, že sa jedná o medicínsky úkon, nie je dostupný žiaden lekár.Ak aj lekár bol prítomný, ubytovaní o tom nevedeli a nepodarilo sa im ho kontaktovať. Ak Vám štát predĺži neodborným vedením karantény váš pobyt, ste povinný platiť náklady na ňu ? Kto Vás odškodní, ak sa váš pobyt z týchto dôvodov predĺži a nemôžete pracovať a byť s rodinou ďalšie tri týždne ? Kto je zodpovedný za distribúciu a ubytovanie občanov v karanténe ? Nie je predsa možné , že pri tak závažnej epidémii sa rezort vnútra vyhovára na nedostatočné kapacity. Pritom sme krajina , kde je asi najviac opustených kasární a vojenských priestorov na km2 Potvrdenie o neodbornom a chaotickom vedení karantény je skutočnosť, že dnes po 21 dňoch karantény ( vstup 1.4. 2010 ) a po dvoch negatívnych testoch dvoch remeselníkov náhle prepustili z karantény, hoci mali naplánovaný tretí test na COVID19 na 22.4.2020 Zoznam týchto skutočností Vám potvrdzuje fakt, že spravovanie štátnej karantény je neodborné a nie je vedené presnými algoritmami, ktoré okolnosti pandémie vyžadujú. KTO JE ZODPOVEDNÝ ?

Štát zriadil karanténu. Občania musia rešpektovať zákony. Tí čo rešpektovali zákony a boli umiestnení do karantény Gabčíkovo sú ubytovaní horšie ako väzni, čo nastúpili do I. nápravnovýchovnej skupiny.

Väzni tam išli nasilu a majú sa lepšie, ako tí čo išli dobrovoľne do karantény.

Štát ich opustil.

P.S. Článok sa týka len karantény Gabčíkovo.