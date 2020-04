Slovenská pošta a.s. ohrozuje občanov Slovenska a štát sa ticho prizerá !!!

Slovenská pošta je hnisavým dekubitom nášho štátu. Svojou činnosťou ohrozuje občanov Slovenska, podporuje premrštené výberové konania a nakoniec aby vyžili, musia predávať na pošte pracie prášky a čistiace potreby.

Určite sa Vám stalo tieto dni, že ste našli vo vašej poštovej schránke žltý lístok o nedoručenej doporučenej zásielke . Poštár vášho okrsku nevykonal ani pokus zásielku doručiť a hneď na prvý pokus vložil do schránky žltý lístok. A pritom ste boli doma alebo vo firme.

Následne po tomto úkone musíte ísť zásielku vybrať na poštu, kde nás čaká nekonečná rada. Vstúpite do budovy pošty, kde je častokrát aj 15-20 osôb. Navyše sa teraz stretáme aj s faktom, že poštový úradníci sú na OČR a tak častokrát pracuje jedno okienko.

Jedenkrát sa mi podarilo poštárku zastihnúť a išiel som k nej a poštárkina reakcia bola, že predo mňou utekala. Chápal by som ak by som nemal masku a aj ona by bola bez ochranných prostriedkov, ale obidvaja sme boli v maskách a poštárka mala aj rukavice.

Chudáci poštári, chudáci pracovníci na benzínových pumpách, chudáci v trafike ,chudáci policajti v úradníckych funkciách , chudáci štátni úradníci ........ všetci sa správajú sa tak, akoby zachraňovali Slovensko a sú na prvom fronte ohrození koronavírusom. Prepáčte zabudol som na chudákov lekárnikov, pretože aj tí sa správajú ako trpitelia, pretože musia predávať lieky chorým ľuďom ... Zabudol som aj na zvláštnu skupinu bankových úradníkov, ktorí sa na svojich klientov pozerajú ako na príťaž, keď im vybavujú stránky. Pri vybavovaní mojich povinností v banke som videl ako zamaskovaní bankoví úradníci v rúškach a v rukaviciach preberali peniaze, klepali do PC, otvárali dvere a následne so špinavými rukavicami si uhŕňali vlasy ...... tieto profesie sú „ trpitelia dnešných dní čo zachraňujú Slovensko“ !

Našťastie existujú aj hrdinovia dnešných dní – zdravotnícki pracovníci, lekári špecialisti, rodinný lekári, zdravotné sestry personál záchrannej služby a naši normálni policajti a vojaci, ktorí vlastne prví robia filter pre navrátilcov z cudziny. V tomto prípade je to pre tieto skupiny samozrejmé, že sú vystavené zvýšenému riziku nákazy.

Títo netrpia......... pre tieto pracovné skupiny je to povinnosť ...... takto to vníma naša spoločnosť.Na rozdiel od trpiteľov táto skupina s pokorou e rešpektom vykonáva svoju prácu !

Vrátim sa ale k pošte, ktorá ma vybudovanú organizačnú štruktúru so správnou, dozornou a ešte neviem akou radou, kde sedia ľudia zvučných mien a predsa sa tam nájde nejaký truľo, ktorý dovolí poštárom aby sa zásielky nedoručovali na adresu.To, že sa nájde jeden truľo ma neprekvapuje, prekvapuje ma skutočnosť, že ostatní to odsúhlasia .....

Tým, že poštári nedoručujú zásielky na podpis na adresu, pošta si neplní svoje povinnosti, za ktoré je platená a navyše vytvára situácie, kde sa musí obyvateľstvo zhlukovať a tým ohrozuje obyvateľov Slovenska.

Aby to bolo ešte dokonalé tak vláda, ktorá robí na jednej strane opatrenia, proti koronavírusu sa prizerá na túto skutočnosť a nekoná !!!

Volal som redaktorom do televízie JOJ a RTVS, ktorí na jednej strane potvrdili, že je to zaujímavý problém, ale na druhej strane povedali, že tému predostrú šéfredaktorovi a ten rozhodne či je to zaujímavé do spravodajstva alebo nie.

Ku-r-va hoši, kde to žijeme?

Na záver iba jedna malá poznámka. Za každú jednu nedoručenú zásielku, by sme mali napísať pošte reklamáciu, že zásielka nebola doručená a že lístok nebol vypísaný tak ako by mal byť. Pravidelne v rubrike odosielateľ je nečitateľná skratka a nevieme tak identifikovať od koho zásielka došla.Viem podľa môjho času, že nemáme čas na vypisovanie reklamácii, ale ak budeme ľahostajní, tak oveľa viacej času stratíme v radách na pošte !