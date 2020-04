Kult koronavírusu a čo sa deje na Slovensku popri tom...

Tri krátke príbehy ako počas pandémie zabúdame na smrteľne chorých pacientov a ako novinári strašia ...

Svetová pandémia zmenila naše životy, ovplyvnila naše správanie, obmedzila slovenskú a svetovú ekonomiku. To už vieme a veľa sa o tom popísalo. Novinári akoby sa živili na najtragickejších zvestiach a čím sú hrôzostrašnejšie a tragickejšie , tým je lepšie. Stratila sa podstata novinárskej práce, objektívne prinášať správy a informovať občanov. Česť výnimkám ! Stačí si pozrieť akúkoľvek tlačovku a vypočuť si agresívny spôsob ako kladú otázky, nezávisle či je to provládna alebo opozičná časť . Nebol som nikdy obdivovateľom Fica, ale raz povedal pravdu, že novinári sú press-titúti

Pri kulte koronavírusu ,sa však nikto nezamyslel čo sa deje v našich nemocniciach. Spomeniem iba tri prípady mojich známych a priateľov, ktorí pre kult koronavírusu trpia a zabúda sa na nich .....

prípad 43 ročný zdravý muž s diagnostikovaným karcinómom štítnej žľazy pred viac ako 2 mesiacmi, čaká na svoju operáciu – pretože pre COVID 19 sa zastavila operatíva .... Niekto nariadil, že v tomto období sa tieto zákroky nebudú operovať , aj keď vieme, že za určitých opatrení zákrok je možné vykonať prípad – 69 ročný muž v anamnéze mal jednodňové bolesti na hrudi a na chrbte a mal to nešťastie, že súčasne bol prechladnutý ( čo nie je nič zriedkavé v tomto období ) a mal teplotu 38,5 St.C. Dostal sa do nemocnice a napriek tomu , že anamnéza a príznaky napovedali na kardiálnu príčinu ochorenia, tak kvôli teplote 38,5 st.C sa dostal ako podozrenie z infekcie COVID na infekčné oddelenie, kde sa dostáva do pľúcneho edému a kardiálne zlyháva a zomiera. Zvýšená teplota tak ovplyvnila diagnostický postup, že sa opomenuli príznaky, ktoré dokáže rozoznať študent medicíny. Prípad je zase iba taký obyčajný – 65 ročný muž s diagnostikovaným zhubným nádorom strednej agresivity čaká na svoj zákrok už dva mesiace .....

O tomto novinári nevedia a ak by aj vedeli tak by o tom nepísali. Novinárska duša potrebuje mŕtvych a potrebuje strašiť. A v prípade, že by o tom vedeli a chceli by aj o tom napísať, alebo natočiť reportáž, ešte majú presstitúti nad sebou nadriadeného, ktorý im to musí schváliť.

Novinár potrebuje priniesť správu, že niekto zomrel. Tento fakt prinesú do spravodajstva, ale zabudnú už spomenúť, že dvaja ľudia, ktorí zomreli, jeden bol 41 -ročný pacient trpiaci na leukémiu a druhá pacientka bola 86-ročná pacientka s anamnézou zhubného nádora.

Títo pacienti teraz umierajú podľa spravodajstva na COVID, ale zdravotníci dobre vedia, že tieto úmrtia sa diali aj pri iných vírusových ochoreniach , len sa o tom nepísalo, pretože neexistoval kult COVIDu.

Nechcem ako lekár zľahčovať pandémiu a sám ako lekár nemám dostatok presných informácií, ale český intenzivista Prof. Černý povedal, že väčšina pacientov umiera s COVIDom a nie na COVID.

Na druhej strane som počul talianskeho profesora – intenzivistu, ktorý povedal, že infekcia COVID môže prebiehať podobne ako chrípka, ale v prípade, že sa vírusu vaše telo zapáči môžete skončiť na ventilátore a cintoríne . Nikto nevie a nemá zaručené , ako to bude prebiehať...

Môj kolega ,ktorý prežil infekciu COVID 19, mi rozprával, ako to prebiehalo u neho. Z troch základných príznakov mal iba teplotu a navyše mal dvakrát hnačku. Žiaden kašeľ a respiračné ťažkosti. Na štvrtý deň nevyšiel po schodoch a v ďalších dňoch bol na podpornom dýchaní cez masku. Bál sa o život a najhoršie bolo, ak počul kusé informácie cez stenu izby, kto sa zhoršil a kto bol napojený na ventilátor. Žil v strachu.......

Takýto strach vytvárajú novinári svojimi správami, v ktorých dáva priestor hrôzostrašným faktom a nepodstatným veciam.

Ak by verejnosť nepoznala osobu Prof. Krčméryho ,tak zo správ by sme sa nedozvedeli okrem počtu zomretých, kto je ten pán čo sa vyjadruje k pandémii. Novinári vo svojom spravodajstve už roky neuvádzajú vedecké hodnosti a akademické tituly. Pritom tento fakt dáva správam výpovednú hodnotu. Novinári zaradili odborníkov, vysokoškolských profesorov, vedeckých pracovníkov na rovnakú úroveň ako vyjadrenia bežného obyvateľstva k danej situácii.

Ešte aj tá nešťastnica – naša pani prezidentka sa musí vyjadriť k odbornej problematike a musela debatovať s infektológmi..... Lepšie by spravila, ak by sa zamyslela nad svojim šatníkom a zmenila svojho módneho návrhára .....

Situácia je vážna. Žijeme so svojim strachom a žiaľ Bohu novinári nám svojim spravodajstvom nepomáhajú, lebo strach okolo nás len zväčšujú. Nemali by sme zabúdať na fakt, že okolo nás sú ľudia, ktorí trpia zhubným ochoreniam a neboli odoperovaní , že máme okolo seba pacientov, ktorí trpia chronickými chorobami a potrebujú svoju špeciálnu starostlivosť. Nesmieme zabúdať na občanov so zdravotným postihnutím, ktorý sa s touto situáciou vysporiadavajú ešte ťažšie ako zdravý človek.

Mali by sme začať myslieť a konať aj pre tých, čo čakajú na svoju operáciu

V medicíne nesmieme zabúdať na fakt, že za všetko nie je zodpovedný COVID 19 a zdravotníci si touto skutočnosťou nesmú zatieniť zdravú myseľ.

Mali by sme čo najskôr začať pracovať, deti by sa mali učiť a pokračovať v najjednoduchších opatreniach, ako je nosiť masky, umývať si ruky a nenavštevovať miesta s hromadným výskytom osôb .....